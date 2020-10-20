الحكومة ترد على انباء الاتفاق السياسي لتأجيل الانتخابات المبكرة

2020/10/20 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، الثلاثاء، عن عدم علمه بدقة المعلومات التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة.وقال الهنداوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “حكومة مصطفى الكاظمي جادة وعازمة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد والمعلن عنه في حزيران 2021، وهي تعمل على استكمال كل الإجراءات من أجل إنجاحها”.وأضاف، أن “هناك قضايا خارج عمل السلطة التنفيذية، وهي بحاجة إلى مجلس النواب، حتى لا يتم عرقلة إجراء الانتخابات.



يجب الإسراع في إكمال قانون الانتخابات، وكذلك تعديل قانون المحكمة الاتحادية، حتى تستطيع، عبر النصاب القانوني الكامل، اتخاذ أي قرار”.وتابع، “لا نعلم دقة المعلومات التي تتحدث عن وجود اتفاق سياسي على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة، لكن الحكومة تعمل بكل جدية على إجراء الانتخابات وفق معايير النزاهة، وفي الموعد الذي وعدت به الشعب العراقي”، مبينا أن “الأيام المقبلة، ستكون هناك حوارات برلمانية – حكومية، للإسراع في إكمال كافة إجراءات الانتخابات المبكرة، ومنع أي عراقيل تمنع أو تؤجل الانتخابات”.



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