2020/10/20 | 10:32 - المصدر: عين العراق

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الاقتصاد

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 | 10:11 صباحاً | عدد القراءات : 31

العراق يبحث 3 حلول مع الشركة الكورية لأستئئناف الاستثمار في حقل غاز عكاز بالانبار

أعلنت وزارة النفط، وضع ثلاثة حلول للشركة الكورية المستثمرة لحقل غاز عكاز في محافظة الانبار، بعد توقف العمل فيه بفعل العمليات العسكرية.

وقال مستشار محافظ الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز في تصريح اذاعي، إن “هذا الحقل أحيل من قبل وزارة النفط حسب جولة التراخيص عام 2012، إلا أن الشركة أوقفت أعمالها به بعد دخول عصابات (داعش) الى المحافظة”، مشيراً الى أن “الارهابيين قاموا بعمليات حرق وسلب وتخريب الممتلكات الخاصة بشركة (كوكاز) الكورية في هذا الحقل”.

وأضاف الطرموز أن “المحافظة بانتظار قرار الوزارة للتفاوض مع الشركة عبر ثلاثة حلول وهي: هل تستمر الشركة بالعمل، أو تقوم ببيع جزء من العقود، أو تنتظر دخول شركة أخرى لاستثماره”.

وأوضح أن “المحافظة ترغب باستثماره من قبل شركة عملاقة رصينة متزنة من أجل استمرار العمل باستثمار الغاز وتهيئة فرص عمل لأبناء البلد”

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