المتحدث بأسم دولة القانون: نطالب الحكومة بفتح تحقيق في حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي في بغداد

2020/10/20 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، أن مندسين حاولوا خلط الأوراق عبر حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني.وطالب النوري الحكومة “بفتح تحقيق في حادثة حرق مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مشيراً إلى أن “هناك عناصر مندسة تريد أن تخلط … Readmore

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