أوبك تتوقع تعافي أسعار النفط العالمية بحلول 2021 والحفاظ على سعر البرميل فوق الـ40 دولاراً

2020/10/20 | 10:33 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس “أوبك” الحالي، ووزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، أن هدف تحالف “أوبك+” هو بقاء أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل، بنهاية 2020.وقال عطار، على هامش نشاط له بالجزائر العاصمة، إن تحالف “أوبك+” قرر الدفاع عن السوق النفطية، … Readmore

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