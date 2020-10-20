النجيفي: السنة لا يمتلكون العقيدة لجمعهم في اقليم بخلاف الشيعة والكرد

2020/10/20 | 10:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكد القيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، الثلاثاء، عدم امكانية الاعلان عن الاقيلم السني، مبينا ان المكون السني منقسم ومختلف بشأن العملية السياسية بخلاف الشيعة المتوحدين مذهبيا والكرد المتجمعين باطار قومي.وقال النجيفي في مقابلة متلفزة تابعتها /المعلومة/ ان “الحديث عن اقليم سني لا يمكن تطبيقه لعدة اعتبارات اولها ان المكون وقادته لا يمتلكون أي عقيدة سياسية لتوحدهم ضمن الاقليم”.واضاف ان “الخلاف السني مستمر بشأن الادارة السياسية وكل محافظة سنية تمتلك رؤية مختلفة عن الاخرى بخلاف المكون الشيعي الذي يمتلك الغقيدة المذهبية التي توحده والقوى الكردية المتوحد حول القومية ذمن اقليم كردستان”.وأشار النجيفي إلى أن “أي مشروع من هذا القبيل مصيرعه الفشل حيث لا يمكن اعلان محافظة نينوى اقليما كونها تحتوي على مذاهب واقليات كثيرة لا يمكن اجبارها جميعا الخضوع للإقليم السني “.انتهى/ 25د

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