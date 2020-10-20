بمشاركة 15 دولة..السليمانية تحتضن المعرض الدولي للكتاب

2020/10/20 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تحتضن مدينة السليمانية المعرض الدولي الثاني للكتاب بمشاركة اكثر من 350 داراً للطباعة والنشر.

وقال اريوان سيويلي مدير دائرة الاعلام والطبع والنشر في السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: برعاية غرفة تجارة وصناعة السليمانية وشركة اطلس اسيل سيتم افتتاح المعرض الدولي الثاني للكتاب في السليمانية تحت شعار (الكتاب الصديق الدائم) بمشاركة اكثر من 350 داراً للطباعة والنشر من 15 دولة.

واضاف: ان المعرض سيفتتح اعتبارا من يوم 18/11/2020 ويستمر لغاية 27/11/2020، في مبنى المعرض الدولي في منطقة طاسلوجة، مع مراعاة جميع الاجراءات الصحية للوقاية من الاصابة بفايروس كورونا.

PUKmedia خاص ‌

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