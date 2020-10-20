بدء عملية لنزع السلاح في بغداد

2020/10/20 | 10:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات مفارز الاستخبارات الاتحادية عملي لبحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون في محافظة بغداد.

وجاء في بيان لوكالة الاستخبارا والتحقيقات الاتحادية، يوم الثلاثاء، إنه "استنادا لتوجيهات المراجع بصدد تفتيش المناطق التي من الممكن إطلاق النيران المباشر منها ومن خلال ورود معلومات استخبارية، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية، عملية بحث وتفتيش لنزع السلاح وفرض القانون بمناطق متفرقة من محافظة بغداد".

وأشارت الوكالة إلى تنفيذ "عملية استخباراتية في منطقة حي الأمانة ضمن محافظة بغداد، نتج عنها ضبط عدد من بنادق الكلاشنكوف وبنادق صيد وعتاد مختلف وتجهيزات عسكرية متنوعة من دروع ومشالح وملابس وجعب وكسارات".

وأضافت أن "عمليات البحث والتفتيش مازالت مستمرة وفق معلومات استخباراتية، وقد تمت مصادرة المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي".

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