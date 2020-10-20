شركة عراقية تتمكـن مـن تصميـم وتنفيـذ منظومـة لقيـاس التلـوث فـي الهـواء عـن بعـد

2020/10/20 | 11:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تمكنـت الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة إحدى شركات وزارة والمعادن من تصميم وتنفيذ منظومة لقياس مقدار التلوث في الهواء عن بعـد .وذكـر بيان للوزارة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “المنظومة تقوم بتحسس وقراءة التغيرات الحاصلة في الظروف البيئية عن طريق متحسسات لدرجة الحرارة والرطوبة والغازات السامة والغبار وغاز الميثان وتمتاز بصغر حجمها وسهولة نصبها في الأماكن المغلقة والمفتوحة وخاصة في الأنفاق والورش الصناعية والمستشفيات وغيرها”.وأضاف البيان أنه “يتم نقل البيانات عن طريق اتصال المنظومة بشبكة الإنترنت والحصول على قراءات في أي وقت وعلى مدار الساعة وفي أي مكان كما ويمكن عرض البيانات على جهاز الحاسوب او الهاتف النقال وبجدول خاص لكل متحسس”.وتابع، أنه “تم نصب المنظومة في كلية هندسة البيئة بجامعة الموصل وأثبتت فعاليتها وجودتها العالية في الأداء وعلى مدار الساعة”، لافتاً الى ان “المنظومة ذات متانة عالية وتتحمل جميع الظروف البيئية وعمر تشغيلي طويل مما يجعلها ذات كفاءة وموثوقية عالية وبسعر مناسـب”.



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