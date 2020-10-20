2020/10/20 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أكدت وزارة الداخلية عزمها على اكمال المشاريع المتلكئة لنصب منظومات الكاميرات فيما أشارت الى أن منظومات الكاميرات

التدوينة الداخلية: عازمون على إكمال مشاريع منظومات الكاميرات في بغداد و المحافظات ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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