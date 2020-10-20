2020/10/20 | 11:02 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: عازمون على إكمال مشاريع منظومات الكاميرات في بغداد و المحافظات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت وزارة الداخلية عزمها على اكمال المشاريع المتلكئة لنصب منظومات الكاميرات فيما أشارت الى أن منظومات الكاميرات
التدوينة الداخلية: عازمون على إكمال مشاريع منظومات الكاميرات في بغداد و المحافظات ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: عازمون على إكمال مشاريع منظومات الكاميرات في بغداد و المحافظات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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