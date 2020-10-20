الحشد الشعبي يعلن انطلاق المرحلة الثانية من تطهير جزيرة گنعوص جنوب الموصل

2020/10/20 | 11:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن اطلاق المرحلة الثانية من تفتيش وتطهير جزيرة گنعوص جنوب الموصل.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الجيش العراقي وبإسناد قيادة عمليات قاطع نينوى للحشد الشعبي اطلق، اليوم، المرحلة الثانية من تفتيش وتطهير جزيرة گنعوص جنوب الموصل، بدعم جوي من قبل طيران الجيش العراقي”.وأضاف البيان، أن “القوات تواصل يومها الثاني عمليات تطهير وتجريف الجزيرة من خلايا ومخابئ داعش الاجرامي والعملية مستمرة”.



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