بغداد على موعد مع تدشين الخريف بمليون شجرة ونبتة جديدة في شوارعها

2020/10/20 | 11:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

اعلنت امانة بغداد، الثلاثاء، زراعة اكثر من مليون شتلة في الحدائق والساحات والجزرات الوسطية لعموم مناطق العاصمة ضمن حملتها الخريفية .

وذكر بيان للامانة، ان “دوائر البلدية انجزت زراعة اكثر من مليون شتلة شملت عدد كبير من الحدائق والساحات والجزرات الوسطية في مختلف مناطق العاصمة الى جانب استحداث عدد جديد من الحدائق والمتنزهات ضمن خطتها للموسم الزراعي الخريفي “.

واضاف ان ” الشتلات المزروعة تضمنت عدد كبير من الشجيرات والنخيل وانواع مختلفة من الزهور والنباتات مثل (القديفة والجعفري والزينيا والقرنفل الصيني والخس الاحمر واللهانة والبتونيا والكزانيا والانتران واليلدز والديدونيا ونخل الكناري وشجر الاكاسيا المصري وشجر البيزيا )”، مبينة ان ” تلك الشتلات تم اكثارها في مشاتلها الخاصة وضمن انتاجها الذاتي “.

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