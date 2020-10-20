الذهب يقبع في نطاق ضيق بفعل حذر إزاء التحفيز الأميركي

2020/10/20 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادجرى تداول الذهب الثلاثاء في نطاق ضيق فوق 1900 دولار للأونصة إذ ساد الحذر قبيل موعد نهائي لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا والانتخابات الرئاسية المقررةالشهر المقبل.

وتراجع الذهب 0.2 بالمئة إلى 1901.10 دولار للأونصة.



ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1904.50 دولار.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة في ظل مستويات غير مسبوقة من التحفيز العالمي لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ويترقب المستثمرون الآن المناظرة النهائية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن الخميس.

واستقر الدولار الأمريكي مقابل منافسيه، فيما هبطت الأسهم الآسيوية إذ عدل المستثمرون الانكشاف على المخاطرة مع الاقتراب من الانتخابات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.46 دولار للأونصة وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 852.72 دولار للأونصة وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2345.43 دولار.

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