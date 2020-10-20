داعش.. لماذا أصبح قويا في أفريقيا بعد هزيمته الساحقة في سوريا والعراق؟

2020/10/20 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح خبراء في الإرهاب أن تنظيم داعش المتطرف يتمدد بصورة قوية في أنحاء مختلفة من القارة الأفريقية، وذلك رغم الضربات الموجعة والقاسية التي تلقاها ذلك التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق حيث كان مركز ثقله الأساسي.

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