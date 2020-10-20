أسعار النفط تنخفض متأثرة بمخاوف بشأن زيادة حالات كورونا

2020/10/20 | 11:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين متأثرة بمخاوف بشأن زيادة حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم وخطة ليبيا لتعزيز الإنتاج، لكن الآمال في حزمة تحفيزية في الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم.

وركًز محللون أيضاً على اجتماع عقدته لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة أوبك+ اليوم.



وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة أوصت بالتمسك بشكل كامل بإتفاق عالمي للمجموعة لخفض إنتاج النفط.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 31 سنتاً لتبلغ عند التسوية 42.62 دولار للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة سنتات لتغلق عند 40.83 دولار للبرميل.

وقالت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إنه يجب ألا يشك أحد في التزام المجموعة بتقديم الدعم بينما قالت ثلاثة مصادر من دول منتجة إن زيادة مزمعة في الإنتاج من يناير (كانون الثاني) قد يجري التراجع عنها إذا كان ذلك ضرورياً.

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