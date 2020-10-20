لجنة نيابية: توجه لدعم القطاع الزراعي في موازنة العام 2021

2020/10/20 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

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أراض زراعية

فوتو: أرشيف

منذ 3 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت لجنة المياه والزراعة النيابية، الثلاثاء، وجود توجه لدعم القطاع الزراعي في موازنة العام المقبل 2021 وذلك من خلال دعم المصرف الزراعي لتقديم القروض.

وذكر مقرر اللجنة النائب، عبد الأمير تعيبان، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، 20 تشرين الأول 2020، ان "الأزمة المالية التي تمر بها البلاد أثرت في توفير أو إعطاء القروض إلى الفلاحين"، مبينا أن "هناك توجها لدعم القطاع الزراعي في موازنة العام المقبل 2021 من خلال دعم المصرف الزراعي، لتقديم القروض إلى المزارعين والمتفرغين الزراعيين والمستثمرين".

وأضاف تعيبان، أن "اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة مصممين على دعم المنتج الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة العراقية، فضلا عن فتح آفاق النقاش مع الوزارة من أجل دعم المتفرغين الزراعيين من خلال توزيع الأراضي الزراعية لهم وامدادهم بقروض زراعية من المصرف الزراعي".

وأشار إلى أنه "من خلال زيارتنا للمواقع بجميع المزارع في محافظات واسط والديوانية وبغداد، لاحظنا أن هناك توسعا كبيرا في الشركات الإنتاجية في قطاع الدواجن وإنتاج البيض، كذلك زيادة استيعاب الأيدي العاملة من أطباء بيطريين ومهندسين زراعيين وأيدي عاملة".

ر.إ

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