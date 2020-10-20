2020/10/20 | 11:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 27 دقیقة

257 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت القوات الأمنية، الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف رتل لقوات الشرطة الاتحادية، بالقرب من قرية المهدية على الطريق الرابط بين كركوك وتكريت.

وذكر بيان خلية الإعلام الأمني، اليوم، 20 تشرين الأول 2020، أن "قوات من حماية الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية قتلت إرهابيا كان يقوم بزرع عبوة ناسفة لاستهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت أمس الإثنين، أن القوات الخاصة التابعة للجيش اقتحمت جزيرة "كنعوص" الواقعة على نهر دجلة قرب الموصل، بعد معلومات تشير إلى أن تنظيم داعش يستخدمها كقاعدة لعملياته.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 'ارهابي' حاول استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية في كركوك) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 'ارهابي' حاول استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).