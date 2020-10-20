كورونا يتوغل في جسد احد المحافظين بالعراق

2020/10/20 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في محافظة أربيل،

الثلاثاء، إصابة المحافظ فرست صوفي،

بفيروس كورونا.

وذكر بيان مقتضب صدر عن الدائرة اليوم

(20 تشرين الأول 2020) إن "محافظ أربيل فرست

صوفي، أصيب بفيروس كورونا، لكن و

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