شاهد.. ترامب يتبرع لكنيسة بطريقة تثير سخرية مواقع التواصل

2020/10/20 | 11:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} رصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تبرعه بمبلغ من المال أثناء زيارته للكنيسة الدولية في لاس فيغاس، الأحد.

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