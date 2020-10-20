مركز متخصص يقترح فرض ضرائب على مواقع التواصل في العراق

2020/10/20 | 11:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقترح (مركز التطوير الرقمي-ddc)، على الحكومة، دعم الموازنة العامة للبلاد من خلال جانب الاتصالات، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

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