الهجرة: إغلاق خمسة مخيمات للنازحين قريباً

2020/10/20 | 11:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين ، اليوم الثلاثاء، قرب إغلاق خمسة مخيمات للنازحين في بغداد وديالى.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "حالياً سيتم شمول نحو خمسة آلاف عائلة بمنحة المليون ونصف المليون الخاصة بالعائلات العائدة من النزوح، وهذه المنحة توزع حسب أولويات التقديم ،فضلاً عن توفر التخصيص".

وأضاف أنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء، سيتم غلق خمسة مخيمات للنازحين خلال مدة قليلة في بغداد وديالى".

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد قالت في وقت سابق ، إن توزيع منح النازحين مرهون بالتخصيصات المالية.

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