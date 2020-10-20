خلية الاعلام الحربي تعلن إحباط هجوم مسلح على رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية

2020/10/20 | 11:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، إحباط محاولة استهداف رتل قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية على طريق كركوك – تكريت.وقالت الخلية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، (20 تشرين الأول 2020)، إن قوة من حماية قائد الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية، “قتلت … Readmore

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