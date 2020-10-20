أصحاب معامل طابوق كربلاء يدفعون الإيجارات رغم توقفها منذ تسع سنوات

2020/10/20 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



كشف رئيس غرفة صناعة كربلاء كاظم آل ياسين ، إن ” 20 معملا لصناعة الطابوق متوقفة منذ أكثر من تسع سنوات بسبب انعدام الخدمات الاساسية ، مؤكدا بأن اغلب معدات المعامل تعرضت للاندثار، مع استمرار دفع اصحابها بدلات الايجار الباهظة الثمن “.



وقال آل ياسين في تصريح لــــ […]

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