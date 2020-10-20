2020/10/20 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 20-10-2020، عودة مباريات دوري أبطال أوروبا حيث ينطلق دور المجموعات لموسم 2020- 2021 بمباريات قوية للغاية، حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على باريس سان جيرمان في أقوى مباريات اليوم ويصطدم تشيلسي مع اشبيلية، ويحل يوفنتوس ضيفا على دينامو كييف الأوكراني، فيما يدخل برشلونة مهمة سهلة عندما يستضيف فرينكفاروزي المجري.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم بتوقيت بغداد المحلي

دينامو كييف الأوكراني ضد يوفنتوس الإيطالي – الثامنة الا خمس دقائق مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

زينيت الروسي ضد كلوب بروج البلجيكي– الثامنة الا خمس دقائق مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

تشيلسي الانجليزي ضد اشبيلية الاسباني– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 2

رين الفرنسي ضد كراسنودار الروسي– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 6

برشلونة الاسباني ضد فرينكفاروزي المجري – العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 3

لاتسيو الايطالي ضد بوروسيا دورتموند الألماني– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 4

لايبزيج الألماني ضد باشاك شهير التركي– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 5

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الانجليزي– العاشرة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها لقاء برشلونة.. مواعيد مباريات اليوم في إنطلاق دوري الابطال والقنوات الناقلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها لقاء برشلونة.. مواعيد مباريات اليوم في إنطلاق دوري الابطال والقنوات الناقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).