2020/10/20 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع استمرار المخاوف المتعلقة بالعرض والطلب في ظل استمرار تفشي فيروس "كورونا" عالمياً إذ تجاوزت الإصابات 40 مليونا.

وتعهدت مجموعة "أوبك+" بمواصلة دعم سوق الخام وسط زيادة المخاوف المتعلقة بتداعيات ارتفاع الإصابات العالمية بالفيروس.

على الجانب الآخر أفادت مصادر لوكالة "رويترز" بأن خطة مجموعة "أوبك+" لزيادة الإنتاج المقررة بدءاً من يناير قد يتم تعديلها عند الضرورة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 42.48 دولار للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هبوط أسعار النفط وسط زيادة تفشي فيروس "كورونا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هبوط أسعار النفط وسط زيادة تفشي فيروس "كورونا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).