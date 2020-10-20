عمليات نهب وعقود بـ''المليارات''.. نائب: الحلبوسي هدد الكاظمي بعرقلة موازنة البلاد في حال التحرش بصفقاته!

2020/10/20 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توعد النائب علي الصجري، بنشر ملفات فساد تتعلق برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مقابل كل قضية يرفعها الاخير ضده في المحاكم، مؤكدا وجود اسمه بقضايا تتعلق بسرقة المال العام في وزارتي التجارة والتربية وقضايا المناطق الصناعية في محافظتي ذي قار والانبار، فيما اشار الى ان رئيس البرلمان "هدد" رئيس الوزراء بعدم تمرير موازنة العام الحالي في حال ايقاف اي عقد من عقود الحلبوسي.

وقال الصجري في مقطع صوتي نشره اليوم (20 تشرين الاول 2020)، انه "مستعد لمواجهة القضايا التي رفعها الحلبوسي، متوعدا بنشر ملفات فساد مقابل كل قضية يرفعها رئيس مجلس النواب ضده".

واكد الصجري انه "طالب رئيس الوزراء بالتحقيق بالعقد المبرم بين وزارتي التجارة والدفاع"، مبينا ان "الحلبوسي ارغم وزير التجارة على توقيع العقد رغم معرفته بانه غير رسمي، ويتضمن عمليات (نهب) 5 مليار دولار مخصصة لاطعام الجيش العراقي بطريقة ملتوية".

واشار الى "وقوف الحلبوسي خلف قضية عقد تأمين وزارة التربية، والذي كلف الدولة 46 مليار دينار، فيما كانت كلفة العقد الحقيقية 3 مليارات دينار فقط، وان التحقيق في هذه القضية اجري مع موظفين في الوزارة، الذين اكدوا بدورهم للقضاء صلة ملف التأمين بالحلبوسي، ليتغير التحقيق بعد ذلك ويرفع اسم الحلبوسي منه، وتحل القضية لاحقا بارجاع قسم من المبلغ وتسوية القسم الاخر".

وأوضح انه "في احد الدورات البرلمانية احيل الى شركة الحديد التابعة للحلبوسي عقود المناطق الصناعية في الناصرية والانبار بمبلغ 30 مليار دينار، وصرفت الحكومة للشركة هذا المبلغ لكن دون انشاء المناطق المتفق عليها".

واشار الصجري الى ان "الحلبوسي استغل منصبه كرئيس للبرلمان في صفقات خطيرة وكبيرة، واصبحت لديه اموال تقدر بمليارات الدولارات خارج العراق"، مبينا ان "الحلبوسي يذكر في مجالسه الخاصة انه اشترى الكثير من الكتل السياسية".

واضاف، ان "الحلبوسي هدد الكاظمي بعدم تمرير موازنة البلاد داخل البرلمان في حال (تحرش) رئيس الوزراء باي عقد من عقوده"، حسب وصفه، داعيا الكاظمي "للبحث في ملفات الحلبوسي من خلال لجان التحقيق التي شكلت مؤخرا، وعرض نتائجها على الرأي العام".

واقام رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، 6 دعاوى قضائية ضد النائب علي الصجري، بتهم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

واظهرت وثائق حصل عليها ديجيتال ميديا ان ار تي، يوم امس قيام الحلبوسي برفع 6 قضايا بحق الصجري بتهم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي فضلا عن ازدراء القضاء والادعاء العام.

وسبق للصجري ان شن عدة هجمات على حسابه في تويتر ضد الحلبوسي متهما الاخير بالسرقة والتزوير.

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