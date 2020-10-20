رئيس هيئة الحشد :حرق مقر الحزب الديمقراطي ببغداد عمل اجرامي وشعرنا بالخجل لرفع علم الحشد في المبنى

2020/10/20 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح

الفياض، يوم الاثنين، ما سماها "جهات

مخالفة خارجة عن القانون" باستهداف

البعثات الدبلوماسية في العراق، في وقت

ابدى رفضه الشديد الاعتداء على مقر

الحزب الديمقراطي الكوردست

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