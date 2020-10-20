كربلاء تنتج 160 ألف طن من التمور

2020/10/20 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية زراعة كربلاء ان الكميات

المتوقع انتاجها من التمور في محافظة

كربلاء تبلغ ( 160 ألف طن) في عموم محافظة

كربلاء.

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق

الطائي لوكالة نون ان أعداد أشجار

الزهدي

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