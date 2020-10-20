2020/10/20 | 11:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طفل يقتل والده وانتحار فتاة شنقا والعثور على جثة بكربلاء وبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/20 | 11:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طفل يقتل والده وانتحار فتاة شنقا والعثور على جثة بكربلاء وبغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طفل يقتل والده وانتحار فتاة شنقا والعثور على جثة بكربلاء وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).