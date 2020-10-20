غياب ماجواير وكافاني عن مواجهة باريس

2020/10/20 | 11:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ سيف معتز محي

شهدت قائمة فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي غياب لاعبي الفريق هاري ماجواير وإيدنسون كافاني عن قائمة الفريق التي ستواجه باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم.

ولم يشارك كافاني في أي مباراة منذ إنضمامه لليونايتد هذا الموسم، أما غياب ماجواير الذي يُعاني من سوء حظ كبير الفترة الأخيرة فمن المحتمل أن يكون بسبب تعرضه لإصابة.

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