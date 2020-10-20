الرشيد يباشر بصرف سلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

2020/10/20 | 11:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لدى المصرف سلفة (10) مليون (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن مصرف الرشيد، المباشرة بصرف سلف منتسبي وزاة الداخلية وموظفي الدوائر المدنية.

وقال بيان للمصرف تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "باشر مصرف الرشيد اليوم برفع السلف الشخصية لعدد من منتسبي وزارة الداخلية وموظفي الدوائر المدنية".

وأضاف أن "العمل جارٍ لإرسال رسائل نصية للمستلفين لغرض مراجعة فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلامها، علمًا أن المصرف وفي وقت سابق أعلن عن منح منتسبي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف سلفة (10) مليون".

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