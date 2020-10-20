الصناعة: خطة لتدوير الإطارات المستهلكة في جميع المحافظات

2020/10/20 | 11:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت وزارة الصناعة والمعادن ،اليوم الثلاثاء، عن خطة لتدوير الاطارات المستهلكة في جميع المحافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن مرتضى الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة وضعت خطة لتدوير الاطارات المستهلكة، ستشمل المحافظات الشمالية والوسط والجنوب، للقضاء على الاطارات التي تؤدي الى تلوث البيئة والارض".

وأضاف أن "مصنع تدوير الاطارات المستهلكة في محافظة الديوانية يعد الأول من نوعه في العراق، من حيث طاقته الانتاجية العالية ومكانته الحديثة والتكنلوجيا المتطورة، الذي سيقضي على الاطارات المستهلكة التي ترمى في الساحات والنفايات، التي تسبب تلوثاً بيئياً، فضلاً عن عملية تدوير هذه الاطارات التي ستسهم في انقاذ الارض وتحسين البيئة".

وأكد أن "المصنع سينتج مواد تخدم المواطنين والمؤسسات الحكومية، وفي الوقت نفسه فإنها مفيدة للبيئة، إضافة إلى أنه سيعمل على تقليل حجم البطالة في المحافظة من خلال تشغيل الأيدي العاملة"، مشيراً إلى أن "منتجات المصنع تشمل الحبيبات المطاطية، والبلاط المطاطي، والمطبات المطاطية، إضافة إلى إنتاج زيت الوقود المستخدم في معامل الطابوق حيث تكون نسبة الاحتراق عالية ولمدة طويلة من دون ملوثات بيئية، الى جانب إنتاج اسود الكاربون، وإنتاج مادة اسلاك الحديد الذي يوفر الأسلاك المعدنية في الاطارات، إضافة إنتاج أرضيات لملاعب الأطفال، وللملاعب الخماسية وفي الساحات، والحدائق، الى جانب الاستفادة منه كمادة عازلة بنسبة 100% في ارضيات محطات الكهرباء أو المحطات النفطية".

وكان وزير الصناعة قد افتتح في وقت سابق، مصنع تدوير الاطارات في الديوانية، معرباً عن سعادته لإقامة مثل هكذا مصنع وبهذا المستوى، متمنياً تكرار التجربة في محافظات أخرى من الشمال إلى الجنوب بهدف معالجة الكم الهائل من الإطارات المتروكة والتالفة، التي تؤثر في البيئة، وتحويلها إلى منتجات مفيدة.

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