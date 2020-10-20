رئيس إندونيسيا يرفض استضافة طائرات تجسس أمريكية في بلاده

2020/10/20 | 11:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..رفضت إندونيسيا، اقتراحا قدمته الولايات المتحدة للسماح لطائرات التجسس البحرية بي-8 بوسيدون بالهبوط والتزود بالوقود هناك، بحسب أربعة مسؤولين إندونيسيين كبار.ووفقا لوكالة “رويترز” قال المسؤولون إن مسؤولين أمريكيين أجروا اتصالات متعددة “رفيعة المستوى” في يوليو وأغسطس مع وزيري الدفاع والخارجية الإندونيسيين قبل أن يرفض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو الطلب.ولم يرد ممثلو الرئيس الإندونيسي ووزير الدفاع والمكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في جاكرتا على طلبات التعليق.



وامتنع ممثلو وزارة الدفاع الأمريكية ووزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي عن التعليق.وقال المسؤولون إن الاقتراح فاجأ حكومة إندونيسيا لأن البلاد تلتزم الحياد منذ فترة طويلة في السياسة الخارجية.



ولم تسمح إندونيسيا أبدا لجيوش أجنبية بالعمل هناك.



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