تقرير: ترامب يعاني من هاجس الخسارة امام بايدن

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي ، الثلاثاء، أن الرئيس الامريكي دونالد لايكف عن التوقف عن الحديث عن الخسارة امام شخص يقول عنه انه اسوأ مرشح في تاريخ السياسة الامريكية .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه ” ومع اقتراب يوم الانتخابات فان ترامب مازال متخلفا في جميع الاستطلاعات عن بايدن بخانتين من الارقام ، ووفقا لصحيفة واشنطن بوست فان ترامب يعاني بشكل متزايد من فقدان عقله نتيجة لذلك “.واضاف انه ” وفي العديد من المنعطفات في الأسابيع الأخيرة ، وخاصة خلال الأيام العشرة الماضية ، أشار ترامب إلى ما سيعنيه إذا خسر ، وألقى باللوم مسبقًا على أشياء معينة في خسارته المحتملة ، وأعرب عن احساسه بقدان العقل من أنه قد يخسر أمام هذا الخصم بالذات “.وتابع أن ” ترامب كان صرح بانه اذا خسر ، فيسخسر امام اسوأ مرشح في تاريخ الانتخابات الرئاسية “، مضيفا ” لو انني اخسر امام شخص موهوب على الاقل فيمكنني الذهاب واكمال بقية حياتي “.وواصل التقرير أن ” في حين أن التعليقات التي نطقها ترامب كانت في الغالب مزحة ، إلا أنها علامة واضحة على أن ترامب مشغول إلى حد ما باحتمال الخسارة ، ذلك أن المرشحين يحاولون عادةً إظهار الثقة مع اقتراب خط النهاية.



بدلاً من ذلك ، تحدث ترامب مرارًا وتكرارًا عن الخسارة أمام من يصفه بأنه أسوأ مرشح في التاريخ”.واشار التقرير الى أن ” “احتجاج ترامب بالخسارة والفقدان أمام خصمه المحدد جو بايدن أصبح أكثر تكرارا اليوم حتى اكثر مما كان عليه في حملة 2016 ، حيث توقع معظمهم أيضًا أن هذا سيكون مصيره”.



