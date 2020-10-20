محللون: الدوائر المتعددة ستجبر الكتل السياسية على عقد تحالفات للحصول على الأصوات

2020/10/20 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رأى محللون سياسيون أن اعتماد الدوائر المتعددة سيجبر الكتل السياسية على التحالف فيما بينها لضمان حصد العدد الأكبر من الأصوات خلال الانتخابات المبكرة.

وأكد المحللون وجود صفقات سياسية تحاك من تحت الطاولة إذ تسعى بعض الاطراف لتحقيق رغبات مكونات معينة من اجل السيطرة على مقاليد الحكم بشكل دائم، مبينين أن عدم قناعة الشعب العراقي بالحكومات وبالعملية السياسية فضلا عن الازمة المالية ربما تقلل من نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة وسيخلق نتائج عكسية على نتائج الانتخابات.

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