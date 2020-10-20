وكالة الاستخبارات تشرع بتنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون

2020/10/20 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرعت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بتنفيذ عملية لنزع السلاح وفرض القانون في بغداد مشيرة إلى ضبط أسلحة وعتاد وتجهيزات عسكرية خلال العملية.

وقالت الوكالة في بيان ان العملية نتج عنها ضبط عدد من بنادق الكلاشنكوف وبنادق صيد وعتاد مختلف وتجهيزات عسكرية متنوعة من دروع ومشالح وملابس وجعب وكسارات.

مضيفة أن عمليات البحث والتفتيش مازالت مستمرة وفق معلومات استخباراتية، وقد تمت مصادرة المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المختصة بموجب وصل استلام أصولي.

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