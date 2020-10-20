مفوضية الانتخابات تقرر إلغاء الغرامات التي فرضت على فقدان بطاقة الناخب

2020/10/20 | 11:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلغاء الغرامات التي فرضت بوقت سابق على فقدان بطاقة الناخب على أن يؤشر ذلك في القيد الانتخابي من أجل تسهيل الإجراءات وزيادة إقبال الناخبين للحصول على بطاقة انتخابية بدلاً من البطاقة المفقودة.

وأضافت المفوضية انها تعمل على تسيير فرق جوالة من ملاكاتها المتخصصة للقيام بعملية التسجيل البايومتري في المؤسسات الحكومية والمناطق السكنية من أجل تذليل العقبات لمن لا يستطيع الوصول إلى مراكز التسجيل ككبار السن والمرضى والمعاقين وغيرهم، بغية تسهيل عملية التسجيل والحفاظ على حقهم في التسجيل والتصويت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لضمان أمن عملية التسجيل وسلامتها.

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