الكاظمي يلتقي ميركل

2020/10/20 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء ، في برلين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.

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