نائب يطالب وزارة المالية الاسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها كورقة ضغط

2020/10/20 | 11:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

دعا النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري ،اليوم الثلاثاء ، وزارة المالية الاسراع بتسليم رواتب الموظفين والابتعاد عن استخدامها كورقة ضغط .

وقال الجبوري في بيان صحفي تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ان : ملايين العوائل تنتظر وبفارغ الصبر موعد راتبها الشهري لانجاز متعلقاتها الحياتية والمعيشية واي تكرار للتاخير يسبب مشاكل المجتمع لايتحملها.

واضاف الجبوري ان على الحكومة والوزارة المعنية الاسراع باطلاق الرواتب وعدم تاخيرها كالفترة السابقة .

وشدد على ضرورة ان تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه شعبها وعدم استخدام موردهم الشهري كورقة ضغط على البرلمان من اجل تمرير قانون الاقتراض.

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