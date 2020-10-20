“المعلومة” تنشر تشكيلة برشلونة امام فيرينكفاروس المجري

2020/10/20 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تُقام مساء اليوم الثلاثاء مباراة بين فريقي برشلونة الإسباني وفيرينكفاروس المجري، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في الكامب نو.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: نيتو.خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، بيكيه، لينجليه، فيربو.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، فاتي.

خط الهجوم: كوتينيو، جريزمان، ميسي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد وستقوم وكالة المعلومة بنشر تقرير كامل عن المواجهة فور نهايتها.



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