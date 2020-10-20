الزوبعي: تمرير الدوائر المتعددة جريمة كبرى والحلبوسي التف على النصاب

2020/10/20 | 11:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم النائب عن ائتلاف المناطق المحررة طلال الزوبعي، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بـ”الالتفاف” على إرادة كتل سياسية معينة لتمرير مقترح الدوائر المتعددة دون تحقيق النصاب القانوني، عادا تمرير ذلك المقترح بـ”الجريمة الكبرى”.وقال الزوبعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك تواقيع نيابية جمعت للطعن بالخرق القانوني الذي ارتكبه الحلبوسي بتمرير فقرة الدوائر دون تحقيق النصاب”، مبينا أن “تمرير هذه الفقرة تعد جريمة كبرى قبل بها بعض النواب عندما سكتوا عن اختلال النصاب القانوني”.وأضاف أن “اعتراضنا ليس على الدوائر المتعددة ولكن آلية التصويت كانت غير صحيحة عندما سمح رئيس المجلس لنفسه بالالتفاف على النصاب”، لافتا إلى “أننا سنقف ضد أي خرق قانوني ولن نسكت على تمرير الدوائر المتعددة بهذه الطريقة”.وكان النائب عن دولة القانون كاطع الركابي اتهم وقت سابق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالالتفاف لتحقيق إرادة كتل سياسية معينة لتمرير مقترح الدوائر المتعددة مقرونة بعدد النساء.



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