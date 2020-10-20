شرح كتاب فريدريك نيتشه [هكذا تكلّم زرادشت]22 ((عَنْ ذُباب السوق)) - إبراهيم جركس

2020/10/20 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_جركس يبدأ نيتشه فصله بنداء من زرادشت إلى تلاميذه للفرار إلى الوحدة ((فُرّ إلى وحدتك ياصديقي!)) وستتكرّر الدعوة إلى الوحدة ومديح العُزلة كثيراً خلال الفصول القادمة من هذا الكتاب، كما تمثّل ثيمة قارّة في العديد من كتابات نيتشه، كما في سلوكه وحياته.



الوحدة إذاً إحدى الثوابت الأساسية في فضائل المفكّر الحقيقي لديه، يقابلها سلوك القطيع وتفكير القطيع.



والتوحّد هو عزلة "المفكّر"، لا عُزلَة الناسك أو الراهب الذ ......





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