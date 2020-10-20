تاريخ الدين: الدين عند القبائل الجرمانية القديمة - مالك ابوعليا

2020/10/20 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجمعندما كانت القبائل الجرمانية على اتصال مع الشعوب المًتحضرة في العالم القديم، كانوا تقريباً في نفس مراحل تطور السلافيين: مُعظمهم كانوا قد بدأوا للتو في الخروج من المُجتمع العشائري البحت.



تبعاً لذلك، حافظ دينهم على أشكاله القديمة.



ومع ذلك، كانت القبا ......





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