مركز متخصص يقترح على الحكومة فرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي

2020/10/20 | 11:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة..اقترح (مركز التطوير الرقمي-DDC)، على الحكومة العراقية، دعم الموازنة العامة للبلاد من خلال جانب الاتصالات، وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال المركز في بيان، ان “مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيلجرام وتويتر وانستغرام، وغيرها، تدخل لها اموال طائلة بسبب العراق، لسعة استخدام العراقيين لهذه المواقع، مشيرا ان العراق يستطيع استغلال هذا الجانب ويفرض ضرائب على هذه […]

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