2020/10/20 | 11:51 - المصدر: عين العراق

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الرياضة

الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 | 11:26 صباحاً | عدد القراءات : 36

العراق..



توجه للسماح بعودة الجمهور إلى الملاعب بشكل تدريجي

أكدت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، الثلاثاء، وجود توجّه للسماح بعودة الجمهور بشكل تدريجي.

وقال رئيس اللجنة النائب عباس عليوي، بحسب الإعلام الرسمي، إن "هناك توجهاً لدخول الجمهور بشكل تدريجي إلى الملاعب بالتنسيق مع خلية الأزمة"، مشددا على "انتهاء وقف الأنشطة الرياضية والتعايش مع فيروس كورونا".

ودعا عليوي " الهيئة التطبيعية الى إعداد برامجها، وعلى الجميع التعاون معها من أجل استمرار كرة القدم بما يعطي دافعا لجميع الاتحادات لإعادة نشاطاتها الرياضية مع الالتزام بتعليمات خلية الأزمة بالتباعد وارتداء الكمامة وفحص اللاعبين".

واوضح ان "الاتحادين، الدولي والآسيوي مسؤولان عن إقامة النشاطات الرياضية، وأن العراق جاهز لأي نشاط".

وأضاف، أن "منتخب العراق لكرة القدم سيخوض مباريات تجريبية خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "الهيأة التطبيعية عقدت جلسة مع وزارة الصحة التي أكدت عدم وجود حظر للتجوال، وأن الوزارة أبدت استعدادها للتعاون مع الهيأة ومع الأندية الرياضية في توفير الأمور الخاصة بفحص اللاعبين".

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