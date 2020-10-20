الكاظمي من برلين: نقترب من اعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء

2020/10/20 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، عن قرب اعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق، مبينا أن ذلك سيكون بمشاركة الشركات الألمانية.وقال الكاظمي في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل وتابعته /المعلومة/، إنه “نقترب من اعلان المرحلة الثانية من خارطة الطريق لتطوير الكهرباء في العراق بمشاركة الشركات الألمانية”.وأضاف الكاظمي، “شرعنا ببرنامج طموح لاعادة هيكلة وبناء الاقتصاد العراقي”، مؤكدا “التطلع للاستفادة من الدعم المالي لتنظيم انتخابات حرة نزيهة”.وبين الكاظمي أنه “جاء الى برلين لنؤكد التزام العراق برغبته في اقامة علاقات وثيقة”، مشيرا الى أنه “يتطلع لشراكة حقيقية مع المانيا”.انتهى/25

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