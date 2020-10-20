قيادة الشرطة حول فيديو الأطفال: لا يوجد أي دليل يؤكد أنهم من كربلاء

2020/10/20 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وبعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد الاشخاص وهو يصور طفلين ويقول إنهما من محافظة كربلاء وان أمهما وجدتهما قامتا برميهما في الشارع.

نفت قيادة شرطة محافظة كربلاء، وجود أي دليل يؤكد أن هؤلاء الأطفال من محافظة كربلاء، مؤكدة انها ستطلع الرأي العام على مجريات الموضوع في حال وردتها أية معلومات جديدة.

ودعت قيادة الشرطة المواطنين الى مراسلتها في حال عثورهم على الأطفال او الشخص الذي قام بتصويرهم مطالبة بعدم الانجرار خلف الشائعات والأخبار الكاذبة والاعتماد على المواقع الرسمية في نقل المعلومة.

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