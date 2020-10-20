انتاج 160 ألف طن من التمور في كربلاء

2020/10/20 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / علي النصر الله / ..



أعلنت مديرية زراعة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، إن الكميات المتوقع انتاجها من التمور في عموم المحافظة بلغت ( 160 ) ألف طن.



وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) حسب ” الاحصائية فان أعداد أشجار الزهدي تبلغ ( 2633242 ) ، وأشجار الخستاوي ( […]

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