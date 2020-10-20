العالم أمام مهمة “ضخمة”: الاتصال بين الكواكب سيصبح واقعًا.. شراكة “فريدة” بين نوكيا ووكالة ناسا لنصب شبكة انترنت على القمر

2020/10/20 | 11:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

في حراك لتكرار التجربة الاميركية الفريدة والوحيدة في الهبوط على القمر بعملية ابولو، تستعد وكالة ناسا الامريكية للفضاء لخوض التجربة ولكن باستعدادات جديدة وغير مسبوقة، حيث من المؤمل ان تصطحب ناسا منظومة للانترنت لنصبها على القمر ليتيح الاتصال بالمحطات الفضائية المحيطة فضلا عن الارض.

وتم الاعلان عن تزويد وكالة ناسا شركة نوكيا تمويلًا بقيمة 14.1 مليون دولار لتوفير اتصال (LTE) على القمر كجزء من برنامج وكالة الفضاء الأمريكية ناسا (NASA) الأوسع نطاقًا لإنزال الناس على الجسم الفلكي وإنشاء مرافق بحثية طويلة الأجل.

واتجهت ناسا إلى نوكيا الرائدة في مجال الهواتف المحمولة للحصول على المساعدة فيما يتعلق بجلب اتصال (LTE) إلى القمر، لتضمن طريقة فعّالة وموثوقة لروادها للتواصل مع بعضهم بعضًا، عندما تعود ناسا إلى القمر في وقت ما في عام 2024.

وقالت وكالة الفضاء هذا الأسبوع: إنها تزوّد نوكيا بتمويل قدره 14.1 مليون لبناء أول شبكة خلوية من الجيل الرابع (LTE) على سطح القمر.

وقال جيمس رويتر ، المدير المساعد لمديرية مهام تكنولوجيا الفضاء التابعة لوكالة ناسا: إن الخدمة الخلوية على القمر يمكن أن تتيح الاتصال بين مركبات الهبوط على سطح القمر والمركبات الجوالة والموائل ورواد الفضاء، مع إمكانية توسيع النظام ليشمل المركبات الفضائية.

وبتمويل من وكالة ناسا، ستنظر نوكيا في كيفية تعديل التكنولوجيا الأرضية لتلائم البيئة القمرية لدعم اتصالات موثوقة وعالية السرعة.

ويأتي العقد مع نوكيا كجزء من تمويل أرتميس الجديد بقيمة 370 مليون دولار، الذي أعلنت عنه وكالة ناسا هذا الأسبوع الخاص بإنزال رواد فضاء على القمر في عام 2024 والبدء باستكشاف أوسع بحلول نهاية العقد.

وحصلت العديد من الشركات، مثل: سبيس إكس (SpaceX) و (United Launch Alliance)، على جزء من هذا التمويل.

وقال مدير ناسا جيم بريدنشتاين في بث مباشر: إن وكالة الفضاء يجب أن تطوِّر بسرعة تقنيات جديدة للعيش والعمل على القمر إذا أرادت تحقيق هدفها المتمثل في جعل رواد الفضاء يعملون في قاعدة قمرية بحلول عام 2028.

يذكر أن هذه ليست محاولة نوكيا الأولى لجلب (LTE) إلى القمر، إذ دخلت الشركة في عام 2018 في شراكة مع شركة الفضاء الألمانية (PTScientists) وشركة تصنيع السيارات أودي (Audi) وشركة الاتصالات البريطانية فودافون (Vodafone) في مهمة للعودة إلى موقع هبوط أبولو 17.

وكجزء من المشروع، خططت شركتا نوكيا وفودافون لبناء شبكة (LTE) قائمة على القمر ترسل فيديو عالي الدقة من القمر إلى الأرض، لكن المهمة لم تبدأ على الإطلاق.

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