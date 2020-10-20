الرافدين يصدر قروضاً لشراء السيارات تصل الى 60 مليون دينار بفوائد ميسرة

2020/10/20 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن إطلاقه قروضاً لشراء السيارات تصل إلى 60 مليون دينار، بفائدة محددة بـ4 بالمئة.وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن “مصرف الرافدين أطلق قروضاً تصل إلى 60 مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط”.وأضاف أن … Readmore

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