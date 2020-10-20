أمير الكويت نواف الأحمد الصباح يؤكد مضي الكويت على نهج ومسيرة أمير البلاد الراحل

2020/10/20 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن المسيرة الوطنية لبلاده مرت مؤخرا بأحداث مفصلية بالغة الصعوبة، مؤكدا على المضي على نهج ومسيرة أمير البلاد الراحل، الشيخ صباح.جاء ذلك خلال كلمة أمير الكويت بافتتاح دور الانعقاد الخامس التكميلي … Readmore

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